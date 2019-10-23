Эксперт по кибербезопасности дал советы по защите от кражи денег

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как обезопасить себя от кражи денег с использованием программ удалённого доступа на мобильные телефоны.
Эксперт по кибербезопасности дал советы по защите от кражи денег
  • globallookpress.com
  • © Ray Tang/ZUMAPRESS.com

По словам Масаловича, такой вид кражи является старой схемой, которая просто видоизменяется.

«Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что, помимо соблюдения простых правил цифровой гигиены, стоит поговорить с банковским сотрудником, чтобы ограничить возможность управления деньгами с телефона.

Масалович также пояснил, что если пользователь почувствовал что-то непривычное, то стоит обратиться к специалистам.

«Мошеннические схемы много лет одни и те же. Они состоят из двух шагов. Шаг второй всегда разный — это какая-то новая схема, а шаг первый — найти того, кто согласится с ним (с мошенником. — RT) говорить, ответит на смс, нажмёт «хочу выиграть», не сотрёт назойливого нового странного друга в Facebook или во «Вконтакте», — заключил он.

Ранее гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Caчкoв рассказал о новом способе кражи денег у клиентов банков с помощью смартфона.

Отмечается, что киберпреступники похищают деньги своих жертв, используя программы удалённого доступа на мобильные телефоны.

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