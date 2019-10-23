Уволен глава департамента соцзащиты Москвы
- Владимир Петросян
- РИА Новости
«Освободить Петросяна Владимира Аршаковича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты», — говорится в указе на сайте правительства Москвы.
Отмечается, что Петросян освобождён от занимаемой должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
4 июля Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума прокомментировал ситуацию со здравоохранением в столице.