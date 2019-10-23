Неизвестный ограбил салон связи в Москве

Неизвестный мужчина ограбил салон связи на северо-востоке Москвы на сумму более 730 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД столицы.

Отмечается, что злоумышленник был вооружён предметом «похожим на пистолет».

«Неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства», — цитирует РИА Новости ведомство.

Также сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 июля неизвестные обстреляли автомобиль на Марксистской улице в центре Москвы, ограбили водителя и скрылись.