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В Москве задержан стрелявший по прохожим из окна мужчина

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Московские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры.
В Москве задержан стрелявший по прохожим из окна мужчина
  • РИА Новости

«Мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры, а составные части предмета, похожего на винтовку, и коробка с патронами калибра 6.35 мм впоследствии при помощи водолазов были обнаружены в одном из водоёмов Московской области», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

Мужчина не смог пояснить мотивы своего поступка.

Как отмечается, с огнестрельными ранениями были госпитализированы женщина и мужчина, получившие увечья между домами на Пролетарском проспекте в разные дни.

В мае в Ставропольском крае нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по своим знакомым, в результате пострадали семь человек, включая детей.

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