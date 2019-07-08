Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

Неизвестные обстреляли автомобиль на Марксистской улице в центре Москвы, ограбили водителя и скрылись.

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Отмечается, что в сумке находились документы и деньги. Сумма похищенного устанавливается.

Злоумышленники скрылись на своей машине, идёт их розыск. В городе объявлен план «Перехват».

В мае московские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры.