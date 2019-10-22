В Минобрнауки рассказали о «суперсервисе» для онлайн-поступления в вуз

В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, что тестирование так называемого суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» начнётся в 2020 году. Предполагается, что абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вуз через интернет.

РИА Новости

Помимо этого, сервис будет анализировать шансы абитуриентов на поступление в высшее учебное заведение с помощью специальной встроенной программы. «В процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования», — приводит ТАСС сообщение. Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России уже отобрано более полусотни высших учебных заведений для данного проекта.