В Минобрнауки рассказали о «суперсервисе» для онлайн-поступления в вуз
- РИА Новости
Помимо этого, сервис будет анализировать шансы абитуриентов на поступление в высшее учебное заведение с помощью специальной встроенной программы.
«В процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России уже отобрано более полусотни высших учебных заведений для данного проекта.