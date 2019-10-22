Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет
- РИА Новости
«Мы, кстати, уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», — сказал он.
В июне заместитель гендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов заявил, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Предполагалось, что «суперсервис» будет включать в себя единый портал образовательных программ, чтобы «можно было удобно их искать и сравнивать».
В Госдуме, комментируя эту идею, отметили, что введение онлайн-поступления — ещё один шаг на пути к упрощению организации работы с документами.