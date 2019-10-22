Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет

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В России идёт работа над возможностью поступления в вузы через интернет, заявил в ходе форума «Открытые инновации — 2019» российский премьер Дмитрий Медведев.
Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет
  • РИА Новости

«Мы, кстати, уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», — сказал он.

В июне заместитель гендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов заявил, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Предполагалось, что «суперсервис» будет включать в себя единый портал образовательных программ, чтобы «можно было удобно их искать и сравнивать». 

В Госдуме, комментируя эту идею, отметили, что введение онлайн-поступления — ещё один шаг на пути к упрощению организации работы с документами.

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