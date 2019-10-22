Столичный Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству овощей

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Столичное управление Роспотребнадзора запустит горячую линию, посвящённую вопросам безопасности плодоовощной продукции, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.
Столичный Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству овощей
  • РИА Новости

Специалисты ответят на вопросы о качестве, сроке годности, маркировке, правилах продажи и выборе овощей и фруктов. Звонки принимаются с 23 октября по 6 ноября в рабочие дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.

На вопросы о безопасности плодоовощной продукции также отвечают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Номер работает круглосуточно.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.

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