Столичный Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству овощей

Столичное управление Роспотребнадзора запустит горячую линию, посвящённую вопросам безопасности плодоовощной продукции, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты ответят на вопросы о качестве, сроке годности, маркировке, правилах продажи и выборе овощей и фруктов. Звонки принимаются с 23 октября по 6 ноября в рабочие дни с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.

На вопросы о безопасности плодоовощной продукции также отвечают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Номер работает круглосуточно.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.