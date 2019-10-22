Каховскую линию Московского метрополитена закроют с 26 октября

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Каховскую линию Московского метрополитена планируют закрыть с 26 октября.
Каховскую линию Московского метрополитена закроют с 26 октября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав Большой кольцевой линии метро», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» возобновят работу уже в составе БКЛ.

На время закрытия можно будет пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской.

Также будет запущен прямой компенсационный автобусный маршрут.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Каховской линии метро могут завершить к 2021 году.

URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

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