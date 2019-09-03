Реконструкцию Каховской линии метро могут завершить к 2021 году
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«Каховская линия построена более 40 лет назад, состояние уже достаточно старое, и для полноценного запуска БКЛ по этому участку нам пришлось его закрыть», — заявил заммэра Марат Хуснуллин.
По его словам, фактически ветку строят заново — на ней остаётся лишь тоннель. Полностью меняются рельсы, отделка, оборудование, платформа, внешний вид.
«Сейчас вместе с метрополитеном рассматриваем возможность частичного запуска линии», — отметил Хуснуллин.
Полностью Каховскую линию с БКЛ намерены запустить в 2021 году.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.