Реконструкцию Каховской линии метро могут завершить к 2021 году

Реконструкцию Каховской линии Московского метрополитена могут завершить к 2021 году, сообщает kp.ru.

«Каховская линия построена более 40 лет назад, состояние уже достаточно старое, и для полноценного запуска БКЛ по этому участку нам пришлось его закрыть», — заявил заммэра Марат Хуснуллин.

По его словам, фактически ветку строят заново — на ней остаётся лишь тоннель. Полностью меняются рельсы, отделка, оборудование, платформа, внешний вид.

«Сейчас вместе с метрополитеном рассматриваем возможность частичного запуска линии», — отметил Хуснуллин.

Полностью Каховскую линию с БКЛ намерены запустить в 2021 году.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.