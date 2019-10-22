Психиатр-нарколог оценил законопроект о вытрезвителях в России

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Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Психиатр-нарколог оценил законопроект о вытрезвителях в России
  • РИА Новости

Он считает, что это хорошая история и что вытрезвители нужны.

«И для нас, наркологической службы, это важно. Чтобы мы сотрудничали с этими вытрезвителями и проводили там профилактические мероприятия, мотивировали людей на отказ от алкоголя», — сказал Брюн.

Со своей стороны, председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что в целом они поддерживают предложение, но считают, что это уход от решения вопроса в другую сторону.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

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