В Совфеде предложили передать регионам полномочия по регулированию размеров баров в жилых домах

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил передать регионам полномочия по определению точной площади заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах и в которых продают алкоголь. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующую поправку к законопроекту, запрещающему реализацию спиртного в торговых точках площадью менее 20 кв. м, сенатор направит в Госдуму.

Как отметил Кутепов, площадь обозначенных в документе объектов варьируется, поэтому минимальное ограничение площади не позволит достичь цели обеспечения общественного порядка.

Сенатор предложил предоставить регионам право самостоятельно определять минимальную площадь в установленных федеральным законом пределах — от 20 до 100 кв. м. Условие отпуска алкоголя в таких заведениях Кутепов предлагает оставить (продавцы должны вскрывать бутылки со спиртным). Владельцев подобных точек обяжут следить и за соблюдением регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан.

Ранее сообщалось, что региональным властям могут дать право единолично регулировать время работы баров в жилых домах.