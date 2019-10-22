В Совфеде предложили передать регионам полномочия по регулированию размеров баров в жилых домах
- РИА Новости
Соответствующую поправку к законопроекту, запрещающему реализацию спиртного в торговых точках площадью менее 20 кв. м, сенатор направит в Госдуму.
Как отметил Кутепов, площадь обозначенных в документе объектов варьируется, поэтому минимальное ограничение площади не позволит достичь цели обеспечения общественного порядка.
Сенатор предложил предоставить регионам право самостоятельно определять минимальную площадь в установленных федеральным законом пределах — от 20 до 100 кв. м. Условие отпуска алкоголя в таких заведениях Кутепов предлагает оставить (продавцы должны вскрывать бутылки со спиртным). Владельцев подобных точек обяжут следить и за соблюдением регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан.
Ранее сообщалось, что региональным властям могут дать право единолично регулировать время работы баров в жилых домах.