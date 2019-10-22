В Совфеде предложили передать регионам полномочия по регулированию размеров баров в жилых домах

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил передать регионам полномочия по определению точной площади заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах и в которых продают алкоголь. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде предложили передать регионам полномочия по регулированию размеров баров в жилых домах
  • РИА Новости

Соответствующую поправку к законопроекту, запрещающему реализацию спиртного в торговых точках площадью менее 20 кв. м, сенатор направит в Госдуму.

Как отметил Кутепов, площадь обозначенных в документе объектов варьируется, поэтому минимальное ограничение площади не позволит достичь цели обеспечения общественного порядка.

Сенатор предложил предоставить регионам право самостоятельно определять минимальную площадь в установленных федеральным законом пределах — от 20 до 100 кв. м. Условие отпуска алкоголя в таких заведениях Кутепов предлагает оставить (продавцы должны вскрывать бутылки со спиртным). Владельцев подобных точек обяжут следить и за соблюдением регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан.

Ранее сообщалось, что региональным властям могут дать право единолично регулировать время работы баров в жилых домах.

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