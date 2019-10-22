СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

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Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
  • РИА Новости

«Следователи СК проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета России.

Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий, в свою очередь, поручил организовать проверку соблюдения на предприятии норм промышленной безопасности и правил охраны труда.

Ранее стало известно, что причиной отравления рабочих на Орском НПЗ стал выброс сероводорода.

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