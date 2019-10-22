СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
- РИА Новости
«Следователи СК проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета России.
Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий, в свою очередь, поручил организовать проверку соблюдения на предприятии норм промышленной безопасности и правил охраны труда.
Ранее стало известно, что причиной отравления рабочих на Орском НПЗ стал выброс сероводорода.