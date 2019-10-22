СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

РИА Новости

«Следователи СК проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета России. Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий, в свою очередь, поручил организовать проверку соблюдения на предприятии норм промышленной безопасности и правил охраны труда. Ранее стало известно, что причиной отравления рабочих на Орском НПЗ стал выброс сероводорода.