Названа причина отравления рабочих на НПЗ в Оренбургской области
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«21 октября 2019 года установка гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ была остановлена на плановый ремонт. При проведении газоопасных работ произошёл выброс волны сероводорода, в результате чего пострадали семь человек», — цитирует представителя пресс-службы НПЗ ТАСС.
По последним данным, из-за отравления госпитализированы девять человек: семеро были доставлены в больницу на «скорой», ещё двое обратились за медицинской помощью самостоятельно.
На заводе работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия. Предприятие при этом работает в штатном режиме.
«В течение суток для расследования происшествия будет создана комиссия, в которую войдут представители завода и специализированных ведомств», — уточнили на НПЗ.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников Орского НПЗ и четверо представителей подрядной организации отравились во время ремонтных работ.