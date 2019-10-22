Названа причина отравления рабочих на НПЗ в Оренбургской области

Причиной отравления рабочих на Орском нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области стал выброс сероводорода, сообщили на предприятии.

«21 октября 2019 года установка гидроочистки дизельного топлива Орского НПЗ была остановлена на плановый ремонт. При проведении газоопасных работ произошёл выброс волны сероводорода, в результате чего пострадали семь человек», — цитирует представителя пресс-службы НПЗ ТАСС.

По последним данным, из-за отравления госпитализированы девять человек: семеро были доставлены в больницу на «скорой», ещё двое обратились за медицинской помощью самостоятельно.

На заводе работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия. Предприятие при этом работает в штатном режиме.

«В течение суток для расследования происшествия будет создана комиссия, в которую войдут представители завода и специализированных ведомств», — уточнили на НПЗ.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников Орского НПЗ и четверо представителей подрядной организации отравились во время ремонтных работ.