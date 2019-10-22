СМИ: В России снизился спрос на бензин

В России снизился спрос на бензин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование. Как уточняет издание, с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно исследованиям группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков», на конец июля показатель доходил до 1,4%, говорится в материале.

Эксперты отметили, что за последнее десятилетие подобное падение наблюдалось в 2015 году — 1,9%.

При этом в Министерстве энергетики сказали газете, что в текущем году не наблюдается сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок, а ситуация с обеспечением топлива стабильная.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается.