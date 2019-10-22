Фадеев назвал требующие внимания СПЧ проблемы в России

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал своё назначение на новый пост, а также рассказал, что, по его мнению, требует внимания со стороны СПЧ.

«В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права — на достойную оплату труда, на жильё, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод», — сказал Фадеев в интервью газете «Коммерсантъ».

Он также отметил, что «права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле».

21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив вместо него секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Глава государства также включил в состав совета журналиста Кирилла Вышинского и исключил из него Екатерину Шульман, Евгения Боброва, Илью Шаблинского и Павла Чикова.

Член совета Игорь Борисов прокомментировал URA.RU ротацию в составе.