Фадеев назвал требующие внимания СПЧ проблемы в России

Короткая ссылка
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал своё назначение на новый пост, а также рассказал, что, по его мнению, требует внимания со стороны СПЧ.

«В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права — на достойную оплату труда, на жильё, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод», — сказал Фадеев в интервью газете «Коммерсантъ».

Он также отметил, что «права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле».

21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив вместо него секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Глава государства также включил в состав совета журналиста Кирилла Вышинского и исключил из него Екатерину Шульман, Евгения Боброва, Илью Шаблинского и Павла Чикова.

Член совета Игорь Борисов прокомментировал URA.RU ротацию в составе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить