Заключённые СИЗО «Кресты» признали вину в избиении сокамерника

Заключённые из следственного изолятора «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга признали вину в избиении сокамерника, при этом они отказались подтвердить факт вымогательства у пострадавшего денег.

Об этом сообщили в городском главке СК России.

«Они признаются, что избивали, но заявляют, что деньги не требовали», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В сентябре следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении трёх заключённых «Крестов».

По данным следствия, подозреваемые с 18 по 19 июля, угрожая сокамернику, требовали у него 20 тыс. рублей. После того, как тот не смог найти деньги, его избили.

По итогам проверки ФСИН уволила троих сотрудников петербургского СИЗО.