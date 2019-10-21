Заключённые СИЗО «Кресты» признали вину в избиении сокамерника
- РИА Новости
Об этом сообщили в городском главке СК России.
«Они признаются, что избивали, но заявляют, что деньги не требовали», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
В сентябре следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении трёх заключённых «Крестов».
По данным следствия, подозреваемые с 18 по 19 июля, угрожая сокамернику, требовали у него 20 тыс. рублей. После того, как тот не смог найти деньги, его избили.
По итогам проверки ФСИН уволила троих сотрудников петербургского СИЗО.