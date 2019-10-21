Активные поисковые работы на месте ЧП под Красноярском приостановлены
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«В связи с тёмным временем суток активные поисково-спасательные работы приостановлены», — сказал представитель ведомства.
По его словам, они возобновятся примерно в 7:00 (3:00 мск) вторника, 22 октября.
Ранее район проведения поисковой операции расширили до 25 км.
ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.