Активные поисковые работы на месте ЧП под Красноярском приостановлены

Активные поисково-спасательные работы на месте прорыва дамб в Красноярском крае приостановлены, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В связи с тёмным временем суток активные поисково-спасательные работы приостановлены», — сказал представитель ведомства.

По его словам, они возобновятся примерно в 7:00 (3:00 мск) вторника, 22 октября.

Ранее район проведения поисковой операции расширили до 25 км.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.