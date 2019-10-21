Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

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В Министерстве труда России прокомментировали итоги исследования компании HeadHunter о том, что в России почти каждая десятая компания готовится уволить часть сотрудников в 2020 году.
Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, в ведомстве заявили, что в следующем году показатели безработицы в России останутся на прежнем уровне.

«С методикой исследования HeadHunter не знакомы, поэтому прокомментировать не представляется возможным», — заявили в Минтруде.

Также уточняется, что состояние рынка труда остаётся стабильным, а работодатели заявили в органы службы занятости 1,7 млн вакансий.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.

По состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.

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