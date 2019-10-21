СМИ сообщили о планах сокращений в каждой десятой компании России

В России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Отмечается, что такие выводы были сделаны по итогам опроса 150 российских работодателей.

Половина работодателей (49%) заявила о намерении увеличить численность персонала.

В 2018 году о планах увольнения сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.

По состоянию на 1 октября численность зарегистрированных безработных составила чуть более 662 тыс. человек.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата писали, что 51 тыс. россиян могут подпасть под сокращения в конце сентября.