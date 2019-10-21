СМИ сообщили о планах сокращений в каждой десятой компании России
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Отмечается, что такие выводы были сделаны по итогам опроса 150 российских работодателей.
Половина работодателей (49%) заявила о намерении увеличить численность персонала.
В 2018 году о планах увольнения сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.
По состоянию на 1 октября численность зарегистрированных безработных составила чуть более 662 тыс. человек.
Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата писали, что 51 тыс. россиян могут подпасть под сокращения в конце сентября.