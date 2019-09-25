СМИ: 51 тысяча россиян могут попасть под сокращения в конце сентября

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До конца сентября более 51 тысячи российских сотрудников могут попасть под сокращения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

«Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тысячи сотрудников, следует из данных Росстата», — говорится в статье.

В том числе сокращения планируются в отрасли обрабатывающих производств (12,6 тыс. человек), отрасли госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения (7,7 тысячи сотрудников) и сферы образования, где могут быть уволены 5,2 тыс. сотрудников. 

По данным издания, речь идёт о тех, кто может быть уволен в связи с сокращениями штата либо планируемой ликвидацией компании. В статье говорится, что планируемые сокращения могут стать минимальными с 2016 года, если сравнивать данные за аналогичный период.

Ранее пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов назвал преждевременным заявление Министерства финансов о сокращении госслужащих.

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