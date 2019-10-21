Два фигуранта по делу о беспорядках 27 июля в Москве обжаловали аресты

Адвокаты двух фигурантов по делу о беспорядках 27 июля в Москве — Владимира Емельянова и Андрея Баршая — подали апелляционные жалобы на их аресты.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юристов.

«Да, мы подали жалобы», — сказали адвокаты Григорий Червонный и Светлана Байтурина.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова. По версии следствия, он схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.

9 октября Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.