Два фигуранта по делу о беспорядках 27 июля в Москве обжаловали аресты
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юристов.
«Да, мы подали жалобы», — сказали адвокаты Григорий Червонный и Светлана Байтурина.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова. По версии следствия, он схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.
9 октября Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.