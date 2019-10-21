В Иркутской области школа эвакуирована из-за пожара

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В школе посёлка Олха Иркутской области произошёл пожар из-за короткого замыкания.
В Иркутской области школа эвакуирована из-за пожара
  • РИА Новости
  • © Александр Кожохин

«Короткое замыкание в электрощитовой стало причиной пожара в средней общеобразовательной школе №7 в селе Олха Шелеховского района Иркутской области», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

До прибытия пожарных подразделений из школы были эвакуированы 129 человек. Пострадавших нет. Повреждён один из учебных классов.

Ранее на телеканале «360» рассказали об уроках пожарной безопасности в образовательных учреждениях Московского региона.

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