В Иркутской области школа эвакуирована из-за пожара
- РИА Новости
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«Короткое замыкание в электрощитовой стало причиной пожара в средней общеобразовательной школе №7 в селе Олха Шелеховского района Иркутской области», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
До прибытия пожарных подразделений из школы были эвакуированы 129 человек. Пострадавших нет. Повреждён один из учебных классов.
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