СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов. Следствие будет ходатайствовать об аресте троих задержанных по данному делу.
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
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Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что горный мастер, в обязанности которого входила организация работ, не имеет специального образования.

Сам начальник участка признал, что «понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления».

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

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