Снегопад повторно нарушил электроснабжение в Алтайском крае

Обильный снегопад повторно нарушил электроснабжение в Солонешенском районе Алтайского края, сообщает правительство региона.

«Из-за обильного снегопада утром 20 октября в Солонешенском районе (снежный покров около 35 см) произошли обрывы проводов и упали несколько опор» — говорится в сообщении на странице правительства в Instagram.

Отмечается, что на данный момент без света остались 20 населённых пунктов, в которых живут 1600 человек.

«Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения», — указано в тексте.

19 октября около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества из-за отключения воздушной линии электропередачи 110 кВ Петропавловская — Солонешенская.