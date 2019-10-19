В Солонешенском районе Алтайского края восстановили энергоснабжение
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- РИА Новости
«Все котельные работают в нормальном режиме, в ближайший час я проверю, как они подают теплоноситель в сети. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно», — сказал глава района Виктор Горбачев.
Ранее около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией.
7 сентября в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.