В Солонешенском районе Алтайского края восстановили энергоснабжение

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Специалисты восстановили энергоснабжение в Солонешенском районе Алтайского края, где ранее из-за аварии без света остались почти 9 тыс. человек.
В Солонешенском районе Алтайского края восстановили энергоснабжение
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Все котельные работают в нормальном режиме, в ближайший час я проверю, как они подают теплоноситель в сети. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно», — сказал глава района Виктор Горбачев.

Ранее около 9 тыс. жителей Солонешенского района Алтайского края остались без электричества в связи с аварией.

7 сентября в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.

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