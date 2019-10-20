Погода не позволяет спасателям использовать авиацию под Красноярском
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«Погода нелётная, авиация сегодня не применяется», — цитирует РИА Новости ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Ранее следователи назвали нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины разрушения дамбы.
19 октября в районе посёлка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края произошёл порыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести.