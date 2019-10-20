Погода не позволяет спасателям использовать авиацию под Красноярском

Короткая ссылка
Нелётная погода не позволяет спасателям использовать авиацию на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Погода не позволяет спасателям использовать авиацию под Красноярском
  • © МЧС России

«Погода нелётная, авиация сегодня не применяется», — цитирует РИА Новости ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Ранее следователи назвали нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины разрушения дамбы.

19 октября в районе посёлка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края произошёл порыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить