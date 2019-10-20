В СК назвали возможную причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Нарушения при проведении золотодобывающих работ могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае. Эту версию следователи считают приоритетной «наряду с другими».

«В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», — сообщили в СК.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.