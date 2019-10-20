Тела двоих рабочих подняли на поверхность в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двух рабочих, которые ранее попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.

Как сообщает издание E1, рабочие находились в траншее глубиной около десяти метров. У работавшего рядом экскаватора открепился ковш, который упал в траншею.

В результате ЧП мужчин засыпало землёй. На месте инцидента работало около 30 человек. Спасателям удалось достать из-под завалов тело одного рабочего.

Поиски второго мужчины продолжались до глубокой ночи. По данным регионального управления МЧС, в 01:23 местного времени (23:23 мск 19 октября. — RT) спасатели завершили поисково-спасательную операцию.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге двое сотрудников коммунальной службы попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.