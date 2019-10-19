В Екатеринбурге двоих рабочих завалило грунтом

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В Екатеринбурге двое сотрудников коммунальной службы попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в главке МЧС России по Свердловской области.

«В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья», — говорится в сообщении пресс-службы.

В аварийно-спасательных работах участвуют 29 человек и семь единиц техники.

В поисках пострадавших спасатели вскрывают грунт с помощью шанцевого инструмента.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве, в результате которого пострадал рабочий.

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