СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве

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Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве. Ведомство уточняет информацию о числе пострадавших, сообщили в пресс-службе городского главка СК.
СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня вблизи Карамышевской набережной в городе Москве на строительной площадке произошёл обвал грунта в котлован... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, на стройке в котлован упал рабочий, которого удалось достать до прибытия спасателей.

Ранее источник передавал, что на юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы при падении строительной люльки с крыши жилого дома.

В августе URA.RU передавало о начале проверки в Челябинске после обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.

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