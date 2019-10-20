СК проводит проверку по факту обвала грунта на рабочих в Екатеринбурге

СУ СК России по Свердловской области проводит проверку по факту обвала грунта на двух работников коммунальных служб в Екатеринбурге.

«По данному сообщению о нарушении требований охраны труда... организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также уточнили, что в ходе проверки будет проведён осмотр места ЧП и приняты меры по установлению лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте инцидента.

Ранее в МЧС сообщили, что в Екатеринбурге во время проведения земляных работ под обрушение грунта попали двое сотрудников коммунальной службы.