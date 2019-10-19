Евросоюз выразил соболезнования в связи с ЧП на дамбе под Красноярском
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«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении представительства ЕС в России в Twitter.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 ранее считались пропавшими без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.