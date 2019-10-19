В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе

Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в ведомстве, 18 октября между слушателями института произошла потасовка, которая переросла в драку.

«В ходе конфликта, одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Все участники происшествия установлены. Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.

Ранее в МВД сообщили, что пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы. Сотрудник МВД получил проникающее ранение груди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.