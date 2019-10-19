После обрушения дамбы в Красноярском крае 15 человек пропали без вести

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В МЧС России заявили, что в настоящий момент 15 человек числятся пропавшими без вести после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
После обрушения дамбы в Красноярском крае 15 человек пропали без вести
  • © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

«15 человек числятся пропавшими», — сказал собеседник.

Агентство уточняет, что глава МЧС России Евгений Зиничев уже дал указание увеличить территорию поиска пропавших на месте происшествия.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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