После обрушения дамбы в Красноярском крае 15 человек пропали без вести

В МЧС России заявили, что в настоящий момент 15 человек числятся пропавшими без вести после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

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