После обрушения дамбы в Красноярском крае 15 человек пропали без вести
- © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«15 человек числятся пропавшими», — сказал собеседник.
Агентство уточняет, что глава МЧС России Евгений Зиничев уже дал указание увеличить территорию поиска пропавших на месте происшествия.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.