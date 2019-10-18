В Подмосковье почти 270 семей купили квартиры по госпрограмме «Жилище»

В Московской области почти 270 семей купили квартиры благодаря госпрограмме «Жилище», сообщает телеканал «360».

Всего в 2019 году по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» выделено финансирование для 271 семьи. Из них 98% уже переехали в новые дома.

«В Московской области реализуется несколько жилищных программ по разным категориям. Так, мы поддерживаем молодые семьи. Гражданам предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения», — заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала.