В Подмосковье почти 270 семей купили квартиры по госпрограмме «Жилище»

Короткая ссылка
В Московской области почти 270 семей купили квартиры благодаря госпрограмме «Жилище», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье почти 270 семей купили квартиры по госпрограмме «Жилище»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Всего в 2019 году по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» выделено финансирование для 271 семьи. Из них 98% уже переехали в новые дома.

«В Московской области реализуется несколько жилищных программ по разным категориям. Так, мы поддерживаем молодые семьи. Гражданам предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения», — заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить