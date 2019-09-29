В Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала

Власти Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

Воспользоваться таким капиталом могут семьи, где рождены или усыновлены (после 31 декабря 2018 года) третий ребёнок и последующие.

Первая форма выплаты — единовременная, в размере 50 тыс. рублей. Она не носит целевой характер и может быть израсходована на любые цели.

«Вторая форма предусматривает целевое использование — на уплату первоначального взноса или на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тыс. рублей с дополнительной возможностью повторного обращения на указанные цели в случае рождения последующего ребёнка — в размере 50 тыс. рублей», — уточнили в правительстве.

За семейным капиталом необходимо обратиться не позднее двух лет со дня рождения ребёнка.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области выделят 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.