В Оренбургской области выделят 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми

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В 2019 году в Оренбургской области направят почти 1,8 млрд рублей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.
В Оренбургской области выделят 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми
  • © pixabay.com

Это выплаты молодым семьям при рождении первенца, пособие на третьего ребёнка, пособие в случае рождения двойни и тройни, региональный маткапитал, расширение доступа семьям, страдающим бесплодием, к программе ЭКО.

Например, пособие на первенца будет направлено 5 тыс. семей. Единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей предоставили 101 семье.

Ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребёнка или последующих до достижения возраста трёх лет, получают почти 11,5 тыс. семей.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям.

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