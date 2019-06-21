В Оренбургской области выделят 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми
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Это выплаты молодым семьям при рождении первенца, пособие на третьего ребёнка, пособие в случае рождения двойни и тройни, региональный маткапитал, расширение доступа семьям, страдающим бесплодием, к программе ЭКО.
Например, пособие на первенца будет направлено 5 тыс. семей. Единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей предоставили 101 семье.
Ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребёнка или последующих до достижения возраста трёх лет, получают почти 11,5 тыс. семей.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям.