В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

В МВД России по Кировской области рассказали подробности произошедшего в июле ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Впоследствии в крови ребёнка обнаружили алкоголь.

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

«Буквально в этом же месте недалеко проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам», — цитирует его РБК.

Он уточнил, что полицейский находился в машине с семьёй.

«Всё произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — рассказал представитель ведомства.

В МВД также отметили, что их сотрудник может быть привлечён к ответственности только по результатам уголовного дела.

Ранее дело о ДТП в Кировской области передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК.

По данным СМИ, в крови ребёнка нашли 0,51 промилле алкоголя.

Тётя Владимира Суворова, отца сбитого мальчика, прокомментировала RT экспертизу по данному делу.