Родственница сбитого под Кировом мальчика прокомментировала ситуацию

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Тётя Владимира Суворова, отца сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, предположительно, нашли алкоголь, прокомментировала RT экспертизу по данному делу.
Родственница сбитого под Кировом мальчика прокомментировала ситуацию
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти 100 граммов. Это непостижимо», — сказала Галина Соловьёва.

Она отметила, что это уже не первый случай, когда экспертиза выявляет алкоголь в крови погибшего в ДТП ребёнка.

«Если бы ребёнок выпил сто граммов спиртного — да ведь это же очень много… Я не представляю, зачем этот эксперт Насонов поступил так. У меня родственники были в шоке, когда эту экспертизу (результаты. — RT) увидели», — добавила Соловьёва.

По её словам, мальчик ходил в детский садик и был очень общительным и шустрым, «у него было очень много друзей».

В июле шестилетнего мальчика насмерть сбила машина, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Установлено, что за рулём автомобиля находился полицейский.

В крови ребёнка, как сообщалось, нашли 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего.

Сергей Насонов, проводивший экспертизу, заявил RT, что ошибки в результатах нет.

Он отметил, что не может сказать, что именно выпил ребёнок.

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