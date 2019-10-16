Родственница сбитого под Кировом мальчика прокомментировала ситуацию
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- РИА Новости
«Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти 100 граммов. Это непостижимо», — сказала Галина Соловьёва.
Она отметила, что это уже не первый случай, когда экспертиза выявляет алкоголь в крови погибшего в ДТП ребёнка.
«Если бы ребёнок выпил сто граммов спиртного — да ведь это же очень много… Я не представляю, зачем этот эксперт Насонов поступил так. У меня родственники были в шоке, когда эту экспертизу (результаты. — RT) увидели», — добавила Соловьёва.
По её словам, мальчик ходил в детский садик и был очень общительным и шустрым, «у него было очень много друзей».
В июле шестилетнего мальчика насмерть сбила машина, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Установлено, что за рулём автомобиля находился полицейский.
В крови ребёнка, как сообщалось, нашли 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего.
Сергей Насонов, проводивший экспертизу, заявил RT, что ошибки в результатах нет.
Он отметил, что не может сказать, что именно выпил ребёнок.