Эксперт оценил сообщение о новых доказательствах принадлежности России арктического шельфа
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- РИА Новости
«Если руководствоваться стандартными правилами, то всё, что продолжается от российской территории, наше и есть, но проблема ведь в том, что такой подход не будет воспринят международным сообществом, поэтому здесь и нужна доказательная база», — заявил он.
По его словам, понятно, что именно у России самые большие границы в Арктике, поэтому российский континентальный шельф может иметь огромные объёмы по своей территории, протяжённости и длине захода в водное пространство.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов выразил мнение, что этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале 2020 года.