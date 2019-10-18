Эксперт оценил сообщение о новых доказательствах принадлежности России арктического шельфа

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

«Если руководствоваться стандартными правилами, то всё, что продолжается от российской территории, наше и есть, но проблема ведь в том, что такой подход не будет воспринят международным сообществом, поэтому здесь и нужна доказательная база», — заявил он.

По его словам, понятно, что именно у России самые большие границы в Арктике, поэтому российский континентальный шельф может иметь огромные объёмы по своей территории, протяжённости и длине захода в водное пространство.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов выразил мнение, что этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале 2020 года.