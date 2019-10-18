Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.

Как говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, данное решение было принято «в целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктур».

Отмечается, что функции и полномочия учредителя компании от имени России осуществляет Минобороны.

Ранее сообщалось, что Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

В начале сентября Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный. Президент добавил, что запуск ракеты должен состояться с космодрома Восточный в 2028 году.