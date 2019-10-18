В Нижегородской области арестовали депутата сельсовета из-за ДТП

В СК сообщили об аресте депутата одного из сельсоветов Нижегородской области. Его обвиняют в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Удовлетворено ходатайство следователя Богородского МСО... об избрании в отношении 27-летнего депутата одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК России, меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 13 октября депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и врезался на своей машине марки Mitsubishi в двигавшийся впереди него в попутном направлении автомобиль ВАЗ.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений 22-летний водитель автомашины марки ВАЗ скончался в больнице», — отмечают в СК.

Ранее вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей.

Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу данного закона.