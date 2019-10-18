Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

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Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.

«Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в её составе нет», — говорится в тексте проекта закона.

Отмечается, что, несмотря на это, Россия продолжает платить ежегодный взнос в бюджет комиссии.

Также в пояснительной записке к проекту закона уточняется, что на сегодняшний день существует вероятность злоупотреблений полномочиями комиссии в политических целях.

14 марта российский лидер заявил что ситуация, когда реальные доходы граждан растут медленно, не может не вызывать беспокойства.

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