В Новой Москве построят электродепо «Троицкое»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Электродепо будет расположено в поселении Сосенское. Его разместят на двух участках общей площадью 36 га.
Непосредственно депо создаст около тысячи рабочих мест. Ещё несколько тысяч может появиться в других службах на его территории.
Электродепо должно будет обслуживать составы Коммунарской линии. Длина новой ветки — более 30 км. Запланировано 16 станций.
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