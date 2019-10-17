В Новой Москве построят электродепо «Троицкое»

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В Новой Москве планируют построить электродепо «Троицкое» для будущей Коммунарской линии метро. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки рассмотрела градостроительно-земельная комиссия городского правительства под руководством мэра Сергея Собянина.
В Новой Москве построят электродепо «Троицкое»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Электродепо будет расположено в поселении Сосенское. Его разместят на двух участках общей площадью 36 га.

Непосредственно депо создаст около тысячи рабочих мест. Ещё несколько тысяч может появиться в других службах на его территории.

Электродепо должно будет обслуживать составы Коммунарской линии. Длина новой ветки — более 30 км. Запланировано 16 станций.

Ранее власти рассказали о ходе строительства метро в Новой Москве.

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