Власти рассказали о ходе строительства метро в Новой Москве

Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о ходе работ по постройке метро в Новой Москве.

Он отметил, что на территории Новой Москвы на данный момент насчитывается восемь станций. Это «Говорово» и «Рассказовка» Солнцевского радиуса, а также «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

«А в этом году началось строительство Коммунарской линии, которая протянется от станции «Севастопольский проспект» через юго-запад столицы за МКАД, на присоединённые территории, и дойдёт до Троицка», — заявил Бочкарёв.

По его словам, протяжённость этой ветки превысит 30 км. На ней будет расположено 16 станций.

Кроме того, после 2023 года должно начаться строительство Бирюлёвской линии.

«Уже известно, что пройдёт она от строящейся станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии и соединит районы Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное и ТиНАО», — уточнил глава департамента.

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