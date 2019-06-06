Китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве

Китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект», сообщает НСН.

Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, китайские специалисты примут участие в проектировании ТПУ.

Как отметил заммэра, благодаря CRCC, которая ведёт строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии, привлечение её проектировщиков и инженеров позволит сократить сроки работ на объекте.

«Компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор», — сказал он.

В начале 2017 года было заключено соглашение с АО «Мосинжпроект», согласно которому китайская компания обязуется построить три участка БКЛ со станциями «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Ещё одно соглашение затрагивает строительство тоннелей на восточном участке БКЛ.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.