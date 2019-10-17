В ХМАО завели дело против машиниста катка из-за гибели проверяющего
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- РИА Новости
По версии следствия, инцидент произошёл в результате несоблюдения правил безопасности и требований охраны труда.
Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что на трассе в Беловском районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с катком. В результате происшествия погибли три человека.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.