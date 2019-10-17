В ХМАО завели дело против машиниста катка из-за гибели проверяющего

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Сургутские следователи завели уголовное дело в отношении машиниста катка, который в сентябре насмерть задавил проверяющего из дорожно-транспортной дирекции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В ХМАО завели дело против машиниста катка из-за гибели проверяющего
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

По версии следствия, инцидент произошёл в результате несоблюдения правил безопасности и требований охраны труда.

Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на трассе в Беловском районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с катком. В результате происшествия погибли три человека.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.

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