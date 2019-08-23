В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека
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Об этом сообщается на сайте МВД по региону.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 во время движения уснул за рулём, вследствие чего совершил съезд на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия, и столкнулся со стоявшим дорожным катком», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате полученных травм водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.