В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека

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На трассе в Беловском районе Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с катком. В результате происшествия погибли три человека.
В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека
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  • © FBI Ленинск-Кузнецкий

Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 во время движения уснул за рулём, вследствие чего совершил съезд на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия, и столкнулся со стоявшим дорожным катком», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате полученных травм водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.

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