В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека

На трассе «Сибирь» в Иркутской области в результате столкновения двух иномарок три человека погибли, ещё троих госпитализировали. Об этом сообщили в региональном МВД.

«На момент ДТП в салоне Volkswagen находились 5 человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, ещё двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Mercedes-Benz с тяжёлыми травмами был также доставлен в больницу», — приводит РИА Новости сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.