В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека
- РИА Новости
«На момент ДТП в салоне Volkswagen находились 5 человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, ещё двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Mercedes-Benz с тяжёлыми травмами был также доставлен в больницу», — приводит РИА Новости сообщение.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.